Una targa e un convegno Partigiano, Presidente nazionale dell’Anpi, scomparso nel 2013. È Raimondo Ricci, romano, classe 1921. Nato il 13 aprile, sarà ricordato il 13 aprile alla Sala dei Chierici, in via del Seminario 16 a Genova con lo scoprimento di una targa (alle 15) e con un convegno sul tema “Resistenza, Repubblica, Costituzione” (alle 15.30). Insomma, una giornata in suo onore promossa dall’Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea.

Raimondo era figlio di un magistrato e studente alla Normale di Pisa. A 18 anni era entrato in contatto con l’organizzazione comunista clandestina. Militare, frequentò l’Accademia Navale di Livorno e divenne ufficiale di complemento della Marina. Dopo l’8 settembre andò in montagna con altri marinai sulle alture di Imperia. Arrestato con la sorella alla fine di dicembre del 1943, Ricci venne trattenuto nella città ligure per due mesi, mentre la sorella veniva rilasciata dopo pochi giorni. Non parlò nonostante i pesanti interrogatori. Consegnato alla Gestapo, Ricci fu imprigionato a Savona e a Genova, poi recluso nel campo di concentramento di Fossoli, e infine deportato nel giugno 1944 a Mauthausen, dove fu liberato il 5 maggio 1945.

Tornato in Italia e conseguita la laurea in Legge, l’avvocato Ricci assieme alla professione assolse l’incarico di consigliere comunale a Genova. Divenne Presidente dell’Anpi provinciale di Genova dal 1969, e nel 1976 fu eletto parlamentare nelle liste del Pci. Dal 17 giugno 2009 fu Presidente nazionale dell’Anpi fino al marzo 2011, quando fu eletto Carlo Smuraglia. Successivamente membro del Comitato Nazionale Anpi e Presidente dell’Istituto ligure per la Storia della Resistenza e dell’Età contemporanea, scomparve il 26 novembre 2013 a Genova.

Il convegno del 13 aprile sarà concluso da Carla Nespolo, Presidente nazionale dell’Anpi, e introdotto da Giacomo Ronzitti, Presidente dell’Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea. La prolusione sarà svolta da Alberto De Bernardi, docente all’Università di Bologna. Intervengono il sindaco di Genova Marco Bucci, l’europarlamentare Sergio Cofferati, il Presidente onorario dell’Ilsrec Giancarlo Piombino, il Ministro della Difesa Roberta Pinotti, il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e Luciano Violante, Presidente Emerito della Camera dei Deputati. Saranno presenti i figlio di Raimondo, Marina ed Emilio, Vicepresidente nazionale dell’Anpi.

Condividi su Facebook

Twitter

Mail

Stampato il 16/04/2018 da Patria indipendente alla url http://www.patriaindipendente.it/persone-e-luoghi/profili-partigiani/una-targa-e-un-convegno-per-raimondo-ricci/