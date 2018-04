In copertina

Migranti morti, nuovi “desaparecidos”

Natalia Marino

Parla l’ambasciatore Enrico Calamai, chiamato lo “Schindler di Buenos Aires” perché salvò la vita di tanti perseguitati. La denuncia delle stragi in mare. La negazione del diritto alla vita

Editoriali

Firmando verso il 25 Aprile

Albertina Soliani

L’appello “Mai più fascismi, mai più razzismi”. Chi resiste oggi lo deve dire a voce alta. Pronunci il suo nome in ogni luogo, in ogni circostanza di fronte al mondo

Servizi

25 aprile a Roma: grande e unitario

Redazione

Ad annunciarlo la sindaca di Roma Virginia Raggi, l’Anpi e la Comunità ebraica e un appello delle associazioni antifasciste e della Resistenza

Idee, cittadinanza attiva

Ragionando sul fascismo

Ferdinando Pappalardo

Le interpretazioni. Il regime e l’ideologia. La nascita del Msi. Ordine Nuovo, Avanguardia Nazionale, Terza Posizione. NATO e servizi segreti. Alleanza Nazionale: la metamorfosi. Fiamma Tricolore, Forza Nuova, CasaPound. Il neofascismo come agente provocatore. Imparare a distinguere il fascismo, comunque camuffato, e a combatterlo senza tregua

Idee, cittadinanza attiva

Riflessioni su Italia e democrazia

Gianfranco Pagliarulo

Il problema dello Stato e la crisi della “società aperta”. Declinato il “partito leggero”, si profila un nuovo tipo di partito politico. La crisi della democrazia liberale. Destra e sinistra. Il declino del “centro” e dei moderati. L’Anpi: attuazione della Costituzione e antifascismo come grande e moderno movimento europeo

Interviste

La nera notte della Repubblica

Giampiero Cazzato

Stragi: parla Ilaria Moroni, direttrice dell’Archivio Flamigni e coordinatrice della “Rete degli archivi per non dimenticare”. La Direttiva Renzi che dispose il versamento di tutti i documenti: risultati minimi. Come mai di Gladio e dei rapporti tra pezzi dello Stato e lo stragismo non si parla più. Come facevano i terroristi a sapere che Aldo Modo e la sua scorta quella mattina sarebbero passati in via Fani? Scomparsi brogliacci e verbali

Cittadinanza attiva

Pace, oggi più che mai

Redazione

La dichiarazione di Carla Nespolo dopo il bombardamento in Siria. L’ordine del giorno del Comitato Nazionale Anpi su pace, convivenza pacifica fra i popoli e diritti umani

Inchieste

Fasciobook: credere, obbedire, condividere

Gruppo di lavoro Patria su neofascismo e web

Il punto sull’inchiesta sulla galassia nera: 4.600 pagine, scomparse alcune con esplicita apologia fascista, aumentate in campagna elettorale quelle di CasaPound e Forza Nuova. Donne e uomini delle pagine nostalgiche

Servizi

“Vi ricordate quel 18 aprile …”

Valerio Strinati

Una data che ha segnato una frattura profonda nel Paese, destinata a protrarsi anche negli anni successivi e a produrre momenti di crisi profonda della legalità democratica; ma il patto costituzionale resse alle terribili pressioni a cui fu sottoposto e continuò ad agire nel lungo termine, sia pure sotto traccia

In primo piano

Cittadinanza attiva

La magistratura e le leggi razziali

Giovanni Canzio

Razzismo fin dagli anni Venti. Le leggi del ’38 e il “manifesto della razza”. L’epurazione dei magistrati. Chi rimase in servizio diede un’interpretazione che consentì un sistema di tutela giurisdizionale per i cittadini ebrei. Le scelte della Costituzione

Cittadinanza attiva

Silenzio a Scampia e a Caiazzo

Vincenzo Calò

Una visita a “Casa Don Diana” con la Presidente Carla Nespolo. La Resistenza dei partigiani delle cose normali, di chi non vuole rassegnarsi alle ingiustizie. La Casa editrice dei “Pizzini della legalità”

Servizi

Italia e Slovenia: un’intesa partigiana

Patrik Zulian

Sottoscritto ad Aquileia un protocollo di collaborazione delle attività dell’ANPI-VZPI e della ZZB NOB della Slovenia nell’area confinaria italo–slovena. L’intervento della Presidente nazionale Anpi Carla Nespolo e del coordinatore regionale Dino Spanghero

Lula e il tramonto del sonho brasileiro

Roberto Zanini

La corruzione nel Paese latinoamericano, l’arresto del popolare leader, la denuncia di Frei Betto, già ministro del governo Lula, di un golpe bianco in corso da tempo

A Siena il convegno antifascista dei Comuni

Redazione

Sindaci e autorità da tutta Italia. La relazione del vicepresidente nazionale Anpi Emilio Ricci

Interviste

Vivere ad Erbil, nel Kurdistan iracheno

Giacomo Perego

Miriam Ambrosini, cooperante milanese della Ong “Terre Des Hommes”, da tre anni vive a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Le abbiamo chiesto di raccontarci com’è la situazione in quella terra

Profili partigiani

Una targa e un convegno per Raimondo Ricci

Redazione

A Genova il 13 aprile in onore dell’ex Presidente nazionale dell’Anpi scomparso nel 2013. Conclude l’attuale Presidente nazionale Carla Nespolo

Servizi

Ad Osimo il 22 il tradizionale Premio Fabrizi

Redazione

Nel corso dell’iniziativa, quest’anno promossa dall’Anpi nazionale, della provincia di Ancona e di Osimo, saranno premiati Aldo Tortorella, Laura Wronowsky, Paolo Berizzi, Damiano Costantini, Diego Bianchi e il gruppo musicale Sambene

Terza pagina

Librarsi, Interviste

La terapia del romanzo e il borgo sommerso

Irene Barichello

Lo scrittore Marco Balzano parla del suo ultimo lavoro, “Resto qui” (Einaudi, 2018). La letteratura come risarcimento dei misfatti della Storia. Studio e viaggio come cura di fascismo e razzismo

Pentagramma

La Sicilia, la miseria e il dolore

Chiara Ferrari

La vita della grande cantante folk Rosa Balistreri dall’estrema povertà alle continue violenze in una società arcaica e ostile verso le donne. Poi la progressiva affermazione e il successo: diviene artista, cantautrice, studiosa della canzone popolare siciliana, e canta degli emarginati, dei lavoratori, dello sfruttamento, delle

vite degli ultimi della Terra

Librarsi

La riscoperta del partigiano Zannini

Ferdinando Pappalardo

Da Bari a Bologna, poi in prigionia a Fossoli e infine a Mauthausen-Gusen I, dove troverà la morte. Pasquale Martino, “Il partigiano ritrovato. Una storia di Resistenza”, Piero Manni editore, San Cesario di Lecce 2018. 238 pagine, 16 euro

Forme

Il mago che controllava gli spiriti

Francesca Gentili

Le opere del pittore Joseph Mallord William Turner in esposizione al Chiostro del Bramante di Roma fino al 26 agosto

Red carpet

Notte e nebbia

Vincenzo Calò

“Terra bruciata”, un docufilm di Luca Gianfrancesco sulle stragi e le violenze nazifasciste durante la seconda guerra mondiale: il massacro di Conca della Campania (Caserta). La ricerca della verità e il bisogni di giustizia. La prima a Roma al cinema Farnese il 19 aprile con la Presidente nazionale Anpi Carla Nespolo

Pentagramma

Cunto e canto dalla Calabria

Francesca Prestia

Da una cantastorie le ballate che raccontano vicende di emarginati e di protagonisti di lotte politiche e sociali

Librarsi

La fascinazione letale

Sebastiano Leotta

Christian Raimo, “Ho 16 anni e sono fascista. Indagine sui ragazzi e l’estrema destra”, Piemme 2018

Interviste

Resistere era (ed è) un dovere

Adalberto Erani

Carmelo Pecora parla del suo libro. Storie di Partigiani e di Staffette. Prima presentazione a Forlì, organizzata dall’Anpi, sezione della città

Ultime da Patria

Fascisti: Padova off limit

Enrico Scacco

Approvata una delibera che vieta esplicitamente la concessione di sale comunali e spazi pubblici ad organizzazioni che si rifanno al fascismo o al nazismo. Si moltiplicano provvedimenti analoghi in tanti Comuni del Veneto

Itinerari della Resistenza

Camminando nella storia

Anna Colombi

L’Anpi per i giovani: tre viaggi di formazione con le Consulte Provinciali Studentesche del Friuli Venezia Giulia. I luoghi della Resistenza, Mauthausen, la Spagna della guerra civile, Dachau

Cittadinanza attiva

Bologna: mai più fascisti

Redazione

Nella città felsinea il Consiglio comunale ha approvato la modifica ai regolamenti sugli spazi pubblici e ha vietato la vendita di gadget fascisti e nazisti. Un documento antifascista degli studenti di Pisa

Interviste

L’Italia secondo Vincenzo Macrì

Maria Natalia Iriti

Parla il magistrato, già componente della Direzione Nazionale Antimafia. Il rigurgito fascista va di pari passo con la disaffezione verso la politica e la deriva populista

Cittadinanza attiva

Studiare la Costituzione in carcere

Mario Vallone

Le ragioni e i contenuti del progetto in partenariato tra la Casa circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro e il Comitato provinciale Anpi della città calabrese

Cittadinanza attiva

Il saccheggio dell’archivio antifascista

Roberto Cenati

Uno stillicidio di devastazioni, a cui bisogna porre fine, nella sede dell’Istituto Pedagogico della Resistenza a Milano

