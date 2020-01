Anno IV n. 70

In questo numero:

In copertina

Patria indipendente

Marisa Ombra, “partigiana, femminista, della Presidenza nazionale dell’Anpi”, è scomparsa nella notte fra il 18 e il 19 dicembre. Una grande donna, autorevole e autentica, che convinceva e seduceva con intelligenza e gentilezza

Cittadinanza attiva

Carla Nespolo

Dagli incontri col Presidente della Repubblica alla manifestazione nazionale delle “sardine”. Marisa Ombra, Luigi Giannattasio e tanti altri. Il museo nazionale della Resistenza e la Festa dell’Anpi

Editoriale

Gianfranco Pagliarulo

Molto più di centomila in piazza San Giovanni a Roma in un clima di allegria per un senso ritrovato nell’impegno civile a cantare “Bella Ciao”.

Carla Nespolo: “Una piazza antifascista piena di speranza e di lotta”. Un movimento che non ha bisogno né di maestri che bacchettano né di lezioni, ma di risposte

Servizi

Inchieste

Gruppo di lavoro Patria su neofascismo e web

Sul socialnetwork russo i deliri criminali di organizzazioni naziste anche italiane come Ordine Ario Romano, i cui membri sono indagati nel nostro Paese. Un florilegio delle mostruose immagini pubblicate su VKontakte

Interviste

Irene Barichello

Una conversazione con Carlo Fumian sul volume “L’Italia delle stragi. Le trame eversive nella ricostruzione dei magistrati protagonisti delle inchieste (1969-1980)”, a cura di Angelo Ventrone; Pietro Calogero, Leonardo Grassi, Claudio Nunziata, Giovanni Tamburino, Giuliano Turone, Vito Zincani, Giampaolo Zorzi; Donzelli, Roma 2019

Approfondimenti

Natalia Marino

Francescopaolo Palaia, “Una democrazia in pericolo. Il lavoro contro il terrorismo (1969-1980)”, con un’intervista a Carlo Ghezzi; Il canneto editore, 2019; pp 464; € 25 in libreria, € 21,25 online

Interviste

Gianfranco Pagliarulo

Una conversazione con Ersilia Salvato, già parlamentare e vicepresidente del Senato. Il ritratto di Nilde Iotti. Il 68, l’autunno caldo e gli anni 70. “L’oscurantismo in cui siamo precipitati”. L’impegno delle donne oggi

Formazione

Paolo Papotti

1925, l’anno della dittatura totalitaria, e le elezioni diventano un plebiscito. 1933, sì al presepe, no all’albero di Natale. 1934, befana sì, ma fascista

In primo piano

Giuseppe “Pecio” Pittano

Un racconto inedito. L’autore, nome di battaglia Pecio (Casola Valsenio, 1921 – Bologna, 1995), è stato partigiano, giornalista, linguista e scrittore

Librarsi – Terza pagina

Giacomo Verri

Quattro romanzi, una raccolta di racconti e due saggi per costruirsi un guscio di calore

Idee – Librarsi

Letizia Annamaria Dabramo

L’iconografia sacra dei e nei fumetti (quando incontrano il post-umano)

Servizi

Cittadinanza attiva

Redazione

Sulla copertina della nuova tessera la rielaborazione, a cura dello studio Origoni Steiner, di un progetto di manifesto per il 25 aprile 1973 realizzato dal designer e partigiano Albe Steiner. Da gennaio 2020 partirà il nuovo tesseramento (presto tutte le info)

Servizi

Filippo Giuffrida

Confermato l’ungherese Vilmos Hanti presidente e Giuffrida alla vicepresidenza. Nel Comitato esecutivo della Federazione Internazionale dei Resistenti Antonio Pollio Salimbeni e Mari Franceschini

Servizi

Piera Egidi Bouchard

Un ricordo di Anna Bravo, antifascista, accademica, storica, saggista, scomparsa ai primi di dicembre

Cronache antifasciste

Dušan Kalc

Ricordati ad Opicina i cinque antifascisti sloveni fucilati il 15 dicembre 1941. La disgustosa provocazione chi CasaPound, che li ha chiamati terroristi. La risposta dell’Anpi e la richiesta di scioglimento dell’organizzazione neofascista

Terza pagina

Librarsi

Gianfranco Pagliarulo

“Razza fascista – Nicola Pende fra scienza e ideologia eugenetica”, a cura di Pasquale Martino, dicembre 2019, Radici Future, 12 euro

Librarsi

Antonella De Biasi

Elif Shafak, “I miei ultimi 10 minuti e 38 secondi in questo strano mondo”, traduzione di: Daniele A. Gewurz e Isabella Zani, Rizzoli editore, 2019, pp. 362, € 19

Pentagramma

Chiara Ferrari

Ricercatrice di canti popolari, cantautrice, interprete, strumentista, attivista politica, sempre a sostegno dei movimenti democratici, delle rivolte popolari a favore dei diritti calpestati, dalla parte delle frange più disgregate della società. Un ritratto suo con madre, padre e fratelli

Red carpet

Serena d’Arbela

“Parasite”, regia di Bong Joon-ho, con Song Kang-ho, Sun-kyun Lee, Yeo-jeong Jo, Choi Woo-Sik, Park So-dam, Hyae Jin Chang, Corea del Sud 2019

Forme

Francesca Gentili

L’artista della svolta nella seconda metà del Settecento. Traduceva in scultura i soggetti mitologici, sublimava le loro figure, rendendoli attuali. Le rovine di Roma e le sue architetture esercitavano un ascendente potente

Librarsi

F s orelle

Mario Vallone

Vitaliano Fulciniti, “Dall’Accoglienza all’integrazione – L’esperienza del Cara Casa del Regional Hub Sant’Anna in Calabria”, ottobre 2019, Rubbettino Editore, pp 190, € 15 in libreria, € 12,75 online

Bottoni

Irene Barichello

Leggere e rileggere

Ultime da Patria

Cronache antifasciste

A cura di Annalisa Paltrinieri e della redazione

75 anni fa fucilati cento partigiani e antifascisti a Sabbiuno presso Bologna. Una “due giorni” in memoria: le parole del presidente emerito dell’Anpi Carlo Smuraglia e di Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte costituzionale

Itinerari della Resistenza, profili partigiani

Cosmo Bianchini

A cura di Giuseppe Manzo, “I giovani e la memoria. Gli episodi della Resistenza a Rieti e in provincia raccontati dagli studenti reatini”, Funambolo edizioni, 2019, pp 167; €10,00 in libreria, € 8,50 online

Profili partigiani

Maurizio Orrù

La storia di Michele Giua (Castelsardo, Sassari, 26 aprile 1889 – Torino, 25 marzo 1966), socialista, perseguitato politico antifascista

Profili partigiani

Erika Guichardaz

Ricordata a Le Murasse di Verrès a un anno dalla scomparsa. Attiva nella resistenza valdostana, faceva parte della 176ª Brigata Garibaldi

Servizi

Luciano Marcolini Provenza

75 anni dalla fucilazione di otto partigiani italiani e sloveni. Gli altri martiri, uccisi dai nazisti e dai loro complici attivi, i fascisti del Reggimento Volontari Friulani Tagliamento

Cronache antifasciste

Annalisa Alessio

Decine gli assassinati a cavallo degli Anni Venti dal pregiudicato fascista Piero Brandimarte, poi sempre assolto, che successivamente scriverà “i cadaveri mancanti saranno restituiti dal Po, seppure li restituirà, oppure si troveranno nei fossi, nei burroni o nelle macchie delle colline circostanti Torino”. Il barbaro omicidio di Pietro Ferrero, segretario della sezione torinese della Fiom

