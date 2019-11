È domenica 27 ottobre 2019 e mentre in tutta Italia si stanno svolgendo le giornate nazionali di chiusura del tesseramento, ad Ancona si festeggia l’inaugurazione della nuova sede dell’Anpi provinciale che ospita anche la sezione Anpi di Ancona “Gino Tommasi”, il Comitato Regionale e il Forum Antifascista.

È una bellissima mattina, quasi a coronare 4 mesi di straordinario impegno volontario per effettuare il trasloco e rendere “nostro” il nuovo domicilio in via Menicucci 1. Numerosi iscritti delle sezioni della provincia di Ancona e tanti volontari si sono impegnati con passione dando il meglio di sé per trasferire libri e riviste raccolte per decenni. Scorrendo qualche testo, ci è venuta la pelle d’oca nel rileggere la più alta lezione dei partigiani: saper fare unità. E lo siamo stati, con entusiasmo e grinta, lavorando con spirito di collaborazione tra pennelli di tinta e spatole di stucco. Abbiamo riso, ci siamo conosciuti meglio, ci siamo sentiti vivi nel condividere insieme l’impegno per l’allestimento di quello spazio democratico che è la casa della famiglia Anpi. Ed è stato un momento di grande partecipazione emotiva quando durante i nostri pomeriggi settembrini di lavoro è entrato in sede Carlo, il nostro iscritto più giovane, ed ha iniziato a catalogare sapientemente i libri che toglieva dagli scatoloni. Gli si è illuminato il viso quando abbiamo riposto le opere di Gramsci e noi abbiamo visto il futuro in lui. È stato come rivivere la nostra stessa passione specchiata in questo giovane volenteroso: la conoscenza, la memoria storica, l’attivismo civile è il nutrimento delle nuove generazioni.

Questa è l’Anpi: condivisione, confronto, volontà di difendere e diffondere i nostri principi. E all’inaugurazione siamo così tanti che la nuova sede non riesce a contenerci tutti.

Tra i molti ospiti presenti al taglio del nastro ci sono Antonio Mastrovincenzo, presidente dell’Assemblea legislativa della Marche, Enzo Giancarli consigliere Regionale, il rappresentante della prefettura di Ancona, numerosi sindaci, assessori e consiglieri comunali, i rappresentanti delle associazioni, di Cgil, Cisl e Uil, della Cia.

C’è Luigi Cerioni, presidente della Provincia di Ancona, che è stato fondamentale nella stipula del nuovo contratto e che nel suo intervento sottolinea l’importanza delle sinergie tra il mondo del volontariato e dell’impegno a difesa della Costituzione e le istituzioni.

Il rettore dell’Università Politecnica delle Marche, Sauro Longhi, incentra il suo saluto sull’importanza della conoscenza e della diffusione della cultura e del sapere. Daniele Fancello, presidente provinciale dell’Anpi, fa gli onori di casa ringraziando i rappresentanti dei Comuni, delle Associazioni delle organizzazioni sindacali che hanno ancora una volta rinnovato l’impegno e la vicinanza all’Associazione dei partigiani.

In conclusione prende la parola Vincenzo Calò del Comitato nazionale Anpi, ricordando come ciò che noi facciamo oggi proviene dall’insegnamento ricevuto dalle partigiane e dai partigiani e quanto «questa nuova Anpi vive giorno dopo giorno della militanza volontaria di tante donne e uomini che mettono al centro del loro impegno i valori della Costituzione per costruire un’Italia in cui l’umanità torni al potere».

Siamo presenti, attivi e vigili. Stiamo crescendo come numero di iscritti e abbiamo tutti voglia di condividere e confrontarci quotidianamente in difesa della democrazia, della pace e della giustizia sociale.

A fine mattina ci guardiamo negli occhi tra compagne e compagni e naturalmente ci ringraziamo a vicenda per l’impegno di ieri, di oggi e per quello che certamente metteremo domani.

Vera Stara e Daniele Fancello, Comitato provinciale Anpi Ancona

Condividi su Facebook

Twitter

Mail

Stampato il 27/11/2019 da Patria indipendente alla url http://www.patriaindipendente.it/ultime-news/ancona-inaugurata-la-nuova-sede-anpi/