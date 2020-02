Una presentazione che capita a proposito. Da alcuni anni rappresentanti dell’associazione reduci Rsi e X Mas sono ricevuti a Gorizia nel Palazzo Comunale e in gran parte del Friuli-Venezia Giulia si succedono episodi di esplicito appoggio al fascismo.

Il volume di Luciano Patat getta un fascio di luce di ricerca storica nel buio dell’uso politico e strumentale della storia che oggi impazza negli ambienti dell’estrema destra italiana. E rivela, o meglio conferma, le responsabilità e i crimini della X Mas in Friuli-Venezia Giulia, al servizio del Terzo Reich, e più in generale in Italia. Una banda armata – quella della X Mas – invisa persino ai repubblichini.

La presentazione del volume, promossa dalla locale sezione Anpi e dal centro di ricerca Gasparini, avverrà alla presenza dell’autore venerdì 21 febbraio alle 20.30 presso il salone della Società Operaja di Cividale del Friuli.

