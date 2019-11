Come contrastare il dilagare allarmante in tutta Europa di formazioni neofasciste, neonaziste, razziste, sessiste, xenofobe? Nasce da questa domanda il nuovo numero speciale cartaceo di Patria Indipendente “Noi, antifascisti europei – Un anno di impegno europeista contro ogni oscurantismo, razzismo, nazionalismo”.

Aggiornato ai più recenti eventi, lo Speciale pubblicato in questo novembre 2019 offre analisi, diagnosi e il percorso avviato dall’Anpi insieme alle associazioni antifasciste e della Resistenza dei Paesi europei, anche dell’est, oltre che di altri continenti, a partire da un’anatomia dettagliata dell’orda nera, grazie alle testimonianze raccolte nel Forum internazionale “Essere antifascisti oggi in Europa – Emergenza democratica: una risposta unitaria e popolare a vecchi e nuovi fascismi”, organizzato a Roma nel dicembre 2018 dall’Associazione dei partigiani d’italia, presieduta da Carla Nespolo.

Il numero propone inoltre i documenti sottoscritti dai rappresentanti delle associazioni per la costruzione di un largo fronte democratico, siglati in occasione di eventi realizzati in Austria, Slovenia e Ungheria, senza dimenticare come nacque il progetto di una rete permanente (nel seminario milanese sui musei europei della Resistenza).

Una sezione dello Speciale, non a caso presentata nella prima parte, è dedicata alla Fir, la Federazione internazionale dei Resistenti, a cui l’Anpi aderisce fin dalla fondazione nel 1951, che terrà il 17° Congresso in Italia, a Reggio Emilia, dal 29 novembre al 1° dicembre prossimi.

Con questo numero si conferma la vivacità culturale e ideativa dell’Anpi e la sua significativa capacità operativa e soprattutto si fornisce un utile strumento per le future battaglie civili che attendono quanti hanno a cuore la democrazia in Italia, in Europa e nel mondo.

È possibile acquistare una copia dello Speciale cartaceo al costo di euro 2,50 cadauna scrivendo all’indirizzo e-mail comitatonazionale@anpi.it

