L’Anpi “Leda Antinori” di Fano in collaborazione con il festival di cortometraggi Corto&Mangiato, con il patrocinio del coordinamento Anpi Regione Marche, di Anpi Provinciale Pesaro-Urbino, di Libera, nomi e numeri contro tutte le mafie, dell’Ufficio scolastico provinciale, della Provincia, dell’Assessorato ai servizi educativi del Comune di Pesaro, dell’Assessorato alla Pubblica istruzione-Memoria-Pace-Legalità del Comune di Fano, promuove un bando di concorso per un festival di cortometraggi riservato alle scuole di ogni ordine e grado:

CORTI DI COSTITUZIONE

La Costituzione è la Carta fondamentale che determina la struttura portante dello Stato, detta disposizioni di principio e norme anche direttamente precettive; è la base della vita politico-sociale di un Paese e il fondamento stesso della convivenza civile.

Quella italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, a tre anni dalla Liberazione del Paese e dalla fine della Seconda guerra mondiale, è una delle più avanzate del mondo, soprattutto perché è costruita in modo da non limitarsi ad elencare i diritti fondamentali, ma dare indicazioni perentorie per la loro effettività e per la loro concreta attuazione.

È una Costituzione profondamente democratica, proprio perché si reagiva ad un ventennio di dittatura e di sacrifici e si intendevano creare le condizioni perché la democrazia riconquistata non potesse più essere messa in pericolo. (Carlo Smuraglia)

Il 4 dicembre 2016 il popolo italiano si è espresso contrario alle modifiche della Costituzione, votando No al referendum, preferendo sottolineare che essa non debba essere cambiata, bensì finalmente applicata.

Nel 2018, la nostra Costituzione repubblicana compie 70 anni, ed è un vero trattato di democrazia, legalità e antifascismo

I giovani, gli studenti, sono le generazioni alle quali dobbiamo trasferire i principi fondamentali della nostra Costituzione, nata dalla Resistenza ed espressione antifascista in ogni suo articolo. L’intento è di coinvolgere i soggetti interessati, utilizzando anche mezzi di comunicazione a loro più vicini.

La sezione Anpi “Leda Antinori” di Fano e l’Anpi provinciale di Pesaro-Urbino, intendono renderle omaggio in questo importante anniversario, promuovendo un festival di cortometraggi che raccontino singolarmente uno o più contenuti dei 12 articoli fondanti della Costituzione italiana.

Il tema conduttore del bando sarà la Costituzione e il cibo, motivato dall’impegno già espletato dalla sezione Anpi fanese sul tema della legalità, uno dei punti cardine della nostra Costituzione insieme all’antifascismo.

Non possiamo, infatti, immaginare che esista un cibo “buono” se non è eticamente anche “giusto”, rispettoso dell’ambiente e delle regole democratiche, quindi legale. È doveroso che i giovani siano seriamente informati anche quando si apprestano a consumare cibo a caro prezzo, perché come dice Pietro Grasso: «È come se ogni italiano avesse aggiunto un posto a tavola per la criminalità organizzata: c’è un criminale che oggi sta seduto attorno a noi e che gode del fatto che (….) paghiamo una parte di denaro in più rispetto a quanto dovremmo, a fronte di una qualità “inferiore”».

Legalità significa quindi aiutare le nuove generazioni a costruire il loro futuro attraverso scelte democratiche e da protagonisti coinvolgendoli direttamente. I nostri studenti, i nostri giovani, devono sapere che il settore alimentare è profondamente infiltrato dalle organizzazioni criminali in tutte le fasi della filiera (dalla produzione al trasporto, alla distribuzione, allo smercio), le vittime siamo tutti noi in termini di salute ed anche di denaro.

Ma c’è un’alternativa: tenere gli occhi aperti e sostenere le esperienze di riscatto delle cooperative che producono sui terreni confiscati ai clan. L’antimafia passa anche attraverso il consumo consapevole in grado di poter scegliere prodotti esenti da contaminazioni criminali. Ecco quindi, che si rende necessaria la conoscenza della nostra Costituzione, che come già detto, trasuda legalità e antifascismo in ogni suo articolo, affinché si possano affrontare certe tematiche con la consapevolezza che, se finalmente applicata, la nostra Carta promuoverebbe temi socialmente utili e condivisibili da ogni cittadino democratico. Il ripudio a tutte le guerre, la pace, l’uguaglianza sociale e di genere, il diritto al lavoro, la solidarietà, l’accoglienza, la difesa dell’ambiente, la sovranità popolare sono alcuni dei temi cardine, che si potranno raccontare in storie brevi legate al cibo con la realizzazione di cortometraggi.

Le scuole riceventi il bando e intenzionate a partecipare, terranno con i loro docenti degli incontri sulla conoscenza della Costituzione Repubblicana, invitando, se necessario, testimonianze dell’Anpi del proprio territorio.

Le tracce, su cui raccontare i cortometraggi:

Art. 1 e 4: il cibo nel lavoro; la sovranità popolare e l’alimentazione.

Art. 2 e 6: il cibo, la legalità, la solidarietà sociale, politica ed economica e difesa delle minoranze.

Art. 3, 7, 8: il cibo e l’uguaglianza sociale, di religione, di sesso.

Art. 5 e 12: il cibo del territorio per una identità e autonomia locale;

Art. 9: il cibo, la tutela dell’ambiente, la scienza e la tecnologia

Art. 10: cibo ed immigrazione;

Art. 11: cibo di pace, l’Italia ripudia ogni forma di guerra…;

Le tracce dettate dai singoli articoli saranno sviluppate e interpretate dagli autori nel più profondo rispetto di quanto espresso e dettato dalla Carta.

I cortometraggi, avranno una durata massima di 15 minuti esclusi i titoli di testa e coda, dovranno pervenire in dvd, entro il 30 settembre 2018 presso Paolo Pagnoni via A. Binda n.10, presidente Anpi Fano.

Nel mese di ottobre in data da destinarsi verranno proiettati in una sala pubblica nei Comuni di Fano e Pesaro tutti i lavori pervenuti, ed una giuria presieduta da membri dell’Anpi e dell’associazione Libera premieranno con dei libri sulla Costituzione repubblicana, sulla storia della Resistenza partigiana e sulla legalità i primi 2 corti giudicati per la miglior realizzazione in riferimento all’articolo scelto.

Paolo Pagnoni, presidente sez. Leda Antinori Fano, vice-presidente Provinciale Anpi Pesaro Urbino

